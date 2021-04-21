Москва, , 13:00 — REGNUM До 2024 года Россия направит на научные исследования 1 трлн 630 млрд рублей только из федерального бюджета, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

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«Мы понимаем, что наука в современном мире имеет абсолютно ключевое значение. До 2024 года на гражданские, в том числе фундаментальные исследования Россия только из федерального бюджета направит 1 трлн 630 млрд рублей», — сказал он.

Кроме того, по словам президента, Россия запускает инновационные программы в критически важных направлениях развития страны, которые получат статус проектов государственного значения.