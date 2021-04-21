Шанхай, Китай, , 13:01 — REGNUM Китайский автопроизводитель Haval (принадлежит компании Great Wall) провёл рестайлинг кроссовера H6 третьего поколения, который совсем недавно появился на авторынке. Об этом сообщается на сайте «Китайские-автомобили».

Дебют модели состоялся на Шанхайской автовыставке. Машина выполнена в стиле модели XY, представленной на той же выставке.

Однако основной «фишкой» H6 являются инновационные технологии, применённые автопроизводителем. По словам представителей Haval, рестайлинговый H6 является «первым в мире SUV с бензиновым мотором, оснащённый 5G и технологией FOTA, которая получает обновления при помощи мобильного интернета или Wi-Fi».

Что же касается экстерьера, то здесь можно отметить безрамную радиаторную решётку — такой дизайн стал весьма распространенным у современных моделей. Вертикальные ниши под противотуманные фары были заменены в новинке на горизонтальные ниши более сложной формы. Сама машина визуально стала шире.

Под капотом модели работает турбированный 1,5-литровый мотор мощностью 169 л. с. либо двухлитровый агрегат производительностью 211 «лошадей».

Ранее компания Haval представила в Китае концептуальную модель полноразмерного кроссовера Haval X-Dog. Автомобиль получил: контрастную крышу, габаритный бампер, радиаторную решётку с большими ячейками и выштамповки на дверях и задних крыльях. Завершают образ модели круглые фары в духе Big Dog.

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