Екатеринбург, , 13:13 — REGNUM Жительница Краснотурьинска (Свердловская область) смогла отсудить у больницы 300 тыс. рублей за перенесённый удар током. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Свердловского областного суда.

После родов женщина получила ожоги от оборудования, предназначенного для фототерапии. Также у роженицы возникли проблемы с сердечным ритмом. Был подан иск о компенсации морального вреда с роддома, городской больницы Краснотурьинска и регионального минздрава.

Суд первой инстанции взыскал с больницы 300 тыс. рублей, медучреждение оспорило это решение в облсуде. Областной суд оставил апелляцию без удовлетворения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее волгоградскую больницу обязали выплатить компенсацию за смерть водителя от COVID-19.

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