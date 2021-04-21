Москва, 21 апреля, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В России нужно обеспечить санитарную и биологическую безопасность граждан. Нужен собственный мощный щит в сфере эпидемиологической безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин 21 апреля в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию — все новости»

«Российская наука и медицина должны быть способны за четыре месяца разрабатывать и производить вакцины, а за четыре дня — тест-системы для любой новой инфекции.

До 2024 года на гражданские исследования в этой сфере будет выделено из федерального бюджета 1,6 трлн рублей», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин выступает с 17-м ежегодным посланием Федеральному собранию. Следят за выступлением 87% жителей России.