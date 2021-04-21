Москва, , 13:00 — REGNUM Вложение дивидендов в развитие отраслей приветствуется в России и будет поощряться, заявил президент РФ Владимир Путин 21 апреля в послании Федеральному собранию.

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«Кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает. Поощрять будем тех, кто вкладывает», — сказал глава государства.

Он отметил, что в 2020 году госрасходы были намного увеличены, при этом сохранилась финансовая стабильность. Однако сейчас есть возможность нарастить поддержку инвестиций.

Путин поблагодарил все общественные силы за конструктивный настрой в кризисный период, что обеспечило стабильность государственной системы.

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