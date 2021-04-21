Москва, , 12:56 — REGNUM Не менее 70% бюджетных мест в предстоящие два года будут отданы в регионы. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ.

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«Порядка 60% выпускников смогут поступить на бюджетные места в вузах. Такого широкого, бесплатного доступа к высшему образованию, как в России — можно ответственно сказать — нет практически ни в одной стране мира», — заявил Путин.

В предстоящие два года дополнительно будут открыты в вузах ещё 45 тыс. бюджетных мест, указал он.

«Не менее 70% из них отдадим именно в регионы Российской Федерации, где нужны выпускники», — подчеркнул президент.