Самара, , 12:58 — REGNUM 122 случая обращений в медучреждения из-за укусов клещей было зарегистрировано за минувшую неделю в Самарской области. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба областного Управление Роспотребнадзора.

Сообщается, что при этом в Самарской области не было зарегистрировано случаев заболевания людей клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека.

Отмечается, что всего в текущем году в регионе было зарегистрировано 126 пострадавших от укусов клещей. При этом 21 случай укусов зарегистрирован в дикой природе, 37 случаев укусов — в загородных частных объектах, два случая — в лесопарках и парках, один случай — в местах массового отдыха, 65 случаев укусов клещей произошли во дворах, около домов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что обработку парков Самары от клещей намерены начать с 26 апреля.