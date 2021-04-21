Белград, , 12:57 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 20 апреля встретился со своим сербским коллегой Златибором Лончаром в Белграде.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после встречи политики провели совместную пресс-конференцию, на которой рассказали журналистам о ходе вакцинация населения и текущей эпидемиологической ситуации.

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Лончар подчеркнул, что граждане Северной Македонии, не имеющие сербского гражданства, могут проходить вакцинацию в Сербии только после электронной регистрации на портале `e-upravа`и в том случае, если соответствующее мероприятие будет организовано сербским правительством.

По данным на 20 апреля, около 15 тысяч граждан Северной Македонии бесплатно привились от COVID-19 в Сербии.

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