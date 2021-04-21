Москва, , 12:54 — REGNUM Вновь допустить возникновения экологических катастроф в России нельзя, заявил 21 апреля президент страны Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

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Российский лидер подчеркнул, что усилия каждого уровня власти, бизнеса, Российской академии наук (РАН) должны быть подчинены повышению качества жизни наших людей. Вопрос охраны окружающей среды здесь несёт важный характер.

«Прошу ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность предприятий за накопление вреда. Такой подход простой: получил прибыль за счёт природы — убери за собой. Здесь нужно действовать жёстко», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию. В нём глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и предложения по реализации основных задач.

Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» с участием членов правительства РФ, депутатов и сенаторов, а также глав регионов.