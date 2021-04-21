Кудрово, Ленинградская область, , 13:17 — REGNUM В одной из квартир примыкающего к Петербургу города Кудрово Ленинградской области прошли обыски. Их причиной стала противозаконная деятельность местного жителя в одном из мессенджеров, где он призывал к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как рассказали в ведомстве, в отношении «агитатора» ранее уже было возбуждено уголовное дело за воспрепятствования движению транспортных средств в период проведения несогласованного публичного мероприятия. На этот раз сотрудники Центра «Э» ГУ МВД России пришли с обыском в квартиру 36-летнего жителя Кудрово, проживающего на Пражской улице.

«Гражданин официально нигде не работает, при этом ведет очень активную жизнь в социальных сетях и мессенджерах. Прикрываясь различными «никнэймами» он в жесткой форме призывал к совершению насилия в отношении правоохранителей», — пояснили в ведомстве.

В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские изъяли из квартиры мужчины материалы, представляющие доказательственное значение для расследования уголовного дела. Сам злоумышленник доставлен в следственные органы для проведения необходимых процессуальных действий.

Напомним, один обвиняемый в насилии против полицейских на уличных акциях в Петербурге в начале 2021 года получил реальный срок. Еще несколько человек получили условное наказание.

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