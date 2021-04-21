Москва, , 12:52 — REGNUM В некоторых российских учебниках описание событий Второй мировой войны подаётся крайне тенденциозно. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин на послании Федеральному посланию РФ.

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«До сих пор, знаете, открываю некоторые учебники школьные — с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно», — заявил Путин.

«Всё, что угодно там написано — и о втором фронте, только про Сталинградскую битву ничего не сказано. Бывает и такое. Просто удивительно. Не знаю даже, не хочу комментировать», — указал он.