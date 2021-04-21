Москва, 21 апреля, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В некоторых российских учебниках описание событий Второй мировой войны подаётся крайне тенденциозно. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ.

Kremlin.ru Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

Следите за развитием событий в трансляции: «Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию — все новости»

"До сих пор, знаете, открываю некоторые учебники школьные — с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно», — заявил Путин.

«Всё что угодно там написано — и о втором фронте, только про Сталинградскую битву ничего не сказано. Бывает и такое. Просто удивительно. Не знаю даже, не хочу комментировать», — указал он.