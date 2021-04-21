Тбилиси, 21 апреля, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Даже частичное восстановление туристического сектора Грузии может способствовать укреплению курса лари на рынке валют. Об этом 21 апреля заявил в интервью «Общественному телевидению» заместитель министра финансов Георгий Какауридзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузинский лари

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«Если мы вернем 25−30% туризма, а также не произойдет радикальных изменений в ходе пандемии, мы можем ожидать, что лари будет иметь тенденцию к укреплению», — сказал Какауридзе.

Он добавил, что во второй половине 2021 года в Грузии ожидается рост потока иностранных туристов. Какауридзе отметил, что на восстановление туристической отрасли также будут влиять темпы вакцинации от COVID-19 в мире.

Стоит отметить, что, по официальным данным, до начала пандемии сектор туризма в Грузии составлял около 10% от национальной экономики. Кроме того, от потока иностранных туристов зависят гостиничный и ресторанный бизнес, а также индустрия развлечений. Пандемия стала причиной экономического кризиса в стране.