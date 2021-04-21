Москва, 21 апреля, 2021, 12:52 — ИА Регнум. С 1 июля детям от 8 до 16 лет включительно будут назначены выплаты, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Матюх Вера Федоровна. Мать и дитя. 1968

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"Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребёнка. И в свидетельстве о рождении не указан один из родителей. Либо родители разведены, и один из них имеет право на алименты», — сказал он.

По словам президента, с 1 июля 2021 года детям от 8 до 16 лет, которые воспитываются в таких семьях, будет назначена выплата, средний размер которой составит 5650 рублей.