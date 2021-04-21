Москва, 21 апреля 2021, 12:55 — REGNUM Российскому правительству поручено разработать новые меры поддержки малого и среднего бизнеса, заявил президент России Владимир Путин 21 апреля в послании Федеральному собранию.
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Он подчеркнул, что правительство должно восстановить рынок труда, пострадавший из-за вызванного пандемией кризиса. Эту задачу следует решить до конца года.
«Поручаю правительству в течение месяца разработать новые меры поддержки малого и среднего бизнеса», — заявил глава государства.
Он добавил, что власти будут поддерживать частную инициативу в создании рабочих мест.
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