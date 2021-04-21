Ульяновск, , 12:53 — REGNUM Уголовное дело в отношении водителя легкового автомобиля иностранного производства, который сбил в Ульяновске 11-летнюю девочку, возбудили сотрудники полиции. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По информации полиции, 22-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo на улице генерала Мельникова в Засвияжском районе Ульяновска сбил 11-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте, после чего ребёнок был направлен на госпитализацию.

«В настоящее время по данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в отношении водителя избрано обязательство о явке, по уголовному делу назначены экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Пахтакорском районе Джизакской области Узбекистана опрокинулся грузовой автомобиль, перевозивший более 100 голов овец.