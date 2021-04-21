Москва, , 12:50 — REGNUM Единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей нужно выплатить семьям с детьми-школьниками и распространить эту меру на будущих первоклассников, заявил президент РФ Владимир Путин 21 апреля в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.

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Он предложил осуществить данную единовременную выплату в середине августа.

Кроме того, Путин предложил платить нуждающимся беременным по 6 350 рублей в месяц.

«Больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка уже в 2021 году», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин выступает с 17-м ежегодным посланием Федеральному собранию. Следят за выступлением 87% жителей России.