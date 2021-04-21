Москва, , 12:49 — REGNUM Выплаты доплат для классных руководителей расширят. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин на послании Федеральному посланию РФ.

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«Ко мне обращаются люди, пишут педагоги среднего профессионального образования, что о них-то забыли. Да, действительно это так. Нужно исправить эту несправедливость и установить такую же доплату в 5 тыс. рублей для кураторов учебных групп техникумов и колледжей», — заявил Путин.