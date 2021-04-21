Москва, , 12:48 — REGNUM Рынок труда и реальные располагаемые доходы в России обязательно будут восстановлены, заявил 21 апреля президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

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«Понимаю, что и сейчас многим непросто. Рынок труда и реальные располагаемые доходы обязательно будут восстановлены, но этого ещё не произошло», — отметил глава государства.

В связи с этим российский лидер предложил произвести единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на всех школьников, и распространить меру на тех, кто в 2021 году пойдёт учиться. Выплату будет проведена в середине августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию. В нём глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и предложения по реализации основных задач.

Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» с участием членов правительства РФ, депутатов и сенаторов, а также глав регионов.