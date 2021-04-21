Москва, 21 апреля, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Правительству РФ необходимо создать целостную систему поддержки семей с детьми, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Дементий Шмаринов. Семья. 1957

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"Поручаю правительству к 1 июля подготовить целостную систему поддержки семей с детьми. Задача — свести к минимуму угрозу бедности для таких семей», — сказал он.

Глава государства напомнил о выплатах, которые уже производятся семьям, а также рассказал о мерах, которые следует принять незамедлительно. В их числе — выплаты одиноким родителям.