Санкт-Петербург, , 13:02 — REGNUM За первые три месяца 2021 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано 16 008 преступлений, что на 38,9% больше, чем в январе-марте 2020 года. Об этом 21 апреля сообщил Петростат.

Полиция на мотоциклах Дарья Драй © ИА REGNUM

«Из общего числа зарегистрированных преступлений 7090 отнесено к тяжким и особо тяжким преступлениям, что в 1,7 раза больше, чем в январе-марте 2020 года. Их доля в общем числе зарегистрированных преступлений составила 44,3%», — уточнили в статистическом ведомстве. Доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, составила 11,4% в общем массиве преступности.

Наибольший рост в первом квартале в Петербурге произошел по числу случаев мошенничества — в 3,4 раза, по кражам — на 27,3%, и наркопреступлениям — на 9,5%. При этом количество убийств и покушений на убийство снизилось на 28,3%, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 19,4%, грабежей — на 14,5%.

Количество изнасилований, разбоев и случаев хулиганства осталось примерно на уровне первого квартала 2020 года.

«В январе-марте 2021 года зарегистрировано 2517 преступлений экономической направленности, что в 1,7 раза больше, чем в январе-марте 2020 года», — говорится в отчете Петростата за первые три месяца 2021 года.

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