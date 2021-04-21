Магас, , 12:47 — REGNUM В Ингушетии число госпитализированных в ковидные госпитали к 21 апреля составляет 77 человек, диагноз COVID-19 подтвержден лишь у 25 из них. В тяжелом состоянии находятся семь пациентов, трое из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщили в региональном оперативном штабе.

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За прошедшие сутки был подтвержден коронавирус у десяти жителей Ингушетии. Выздоровели за этот же день двое пациентов. Общее число носителей коронавируса с начала пандемии составило 15 328 человек. Из них смог справиться с болезнью 13 571 житель республики. Не удалось спасти врачам 185 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии привит от коронавируса 21 851 человек, более половины из них — 14 057 человек — привиты уже вторым компонентом вакцины «Спутник V».