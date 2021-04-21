Москва, , 12:49 — REGNUM Президентский фонд культурных инициатив будет создан в России для поддержки проектов в сфере культуры, искусства и творчества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 21 апреля в послании Федеральному собранию.

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«Чтобы поддержать проекты в сфере культуры, искусства и творчества, создадим Президентский фонд культурных инициатив», — заявил глава государства и добавил, что в текущем году на это потратят 3,5 млрд рублей.

Он также предложил направить 24 млрд рублей на обновление домов культуры и библиотек в российских городах. Это нужно, чтобы дети могли в передовых форматах знакомиться с историей, культурой, научными достижениями, пояснил президент.

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