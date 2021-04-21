Киев, , 12:50 — REGNUM «Нафтогаз Украины» может зафиксировать убыток за 2020 год в размере 11,8 млрд гривен или более $421 млн. Об этом сообщило 21 апреля информационное агентство «Украинские новости», в распоряжении которого казались документы, подготовленные к заседанию правительства страны.

«По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год прогнозируется получение убытка в сумме 11,8 млрд гривен», — сказано в документе.

Журналисты отметили, что согласно бизнес-плану «Нафтогаза» в 2020 году планировалось получить прибыль в размере 11,5 млрд гривен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Нафтогаз» обратился в суд с требованием взыскать с правительства Украины 4,5 млрд гривен или более $160 млн в свою пользу.

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