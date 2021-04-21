Нур-Султан, , 12:46 — REGNUM Внедрение блокчейн-технологий в Казахстане является приоритетом в развитии экономики республики. Об этом 21 апреля заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщили в пресс-службе главы государства.

21 апреля казахстанский лидер встретился с главой ассоциации блокчейн-технологий Исламбеком Салжановым. Руководитель ассоциации рассказал о привлечении иностранных инвесторов в эту сферу.

Салжанов отметил, что привлечение инвестиций в отрасль позволит создать новые рабочие места и увеличить поступления в государственный бюджет.

Напомним, правительство Казахстана создало рабочую группу по развитию криптоиндустрии и блокчейн-технологий. До 30 апреля в республике планируется сформировать дорожную карту по развитию криптоиндустрии и блокчейн-технологий.