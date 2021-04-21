Москва, , 12:45 — REGNUM Семьи с детьми получат ещё одну единовременную выплату. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин на послании Федеральному посланию РФ.

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«Предлагаю провести ещё одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно — по 10 тыс. рублей на всех школьников», — заявил Путин.

Выплата будет произведена в августе 2021 года и распространена на будущих первоклассников.