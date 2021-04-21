Уфа, 21 апреля 2021, 12:48 — REGNUM Время закрытия движения для транспорта на мосту через реку Бретяк в Бурзянском районе продлили в Башкирии. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.
Сообщается, что также было продлено время закрытия движения для транспорта в Миякинском районе по автотрассе Миякитамак-обход с. Нарыстау на км 29+000 — км 30+990 (около с. Нарыстау рядом с границей Альшеевского района).
Отмечается, что открыто движение транспорта в Давлекановском районе по автодороге Кармаскалы-Адзитарово — а/д Давлеканово-Толбазы.
Также открыто движение для транспорта в Кармаскалинском районе по автодороге Орловка-Ляхово-Первомайский-Ибрагимово на участке км 7+300 — км 8+800, в Бижбулякском районе по подъезду к д. Набережный.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии движение транспорта на некоторых участках дорог было закрыто из-за активного подъема уровня паводковых вод. Подтопленными остаются 538 придомовых территорий, 138 домов, 16 дорог и два моста на территории восьми муниципалитетов.