Уфа, , 12:48 — REGNUM Время закрытия движения для транспорта на мосту через реку Бретяк в Бурзянском районе продлили в Башкирии. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

«До 18:00 часов 22 апреля продлено время закрытия движение для всех видов транспорта в Бурзянском районе на мосту через р. Бретяк на км 108+109 автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что также было продлено время закрытия движения для транспорта в Миякинском районе по автотрассе Миякитамак-обход с. Нарыстау на км 29+000 — км 30+990 (около с. Нарыстау рядом с границей Альшеевского района).

Отмечается, что открыто движение транспорта в Давлекановском районе по автодороге Кармаскалы-Адзитарово — а/д Давлеканово-Толбазы.

Также открыто движение для транспорта в Кармаскалинском районе по автодороге Орловка-Ляхово-Первомайский-Ибрагимово на участке км 7+300 — км 8+800, в Бижбулякском районе по подъезду к д. Набережный.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии движение транспорта на некоторых участках дорог было закрыто из-за активного подъема уровня паводковых вод. Подтопленными остаются 538 придомовых территорий, 138 домов, 16 дорог и два моста на территории восьми муниципалитетов.