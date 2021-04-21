Санкт-Петербург, , 12:46 — REGNUM Ленинградский зоопарк с 1 мая повышает стоимость входного билета для взрослых на 100 рублей. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе городского зверинца. Так, билет на одно посещение будет стоить не 500, а 600 рублей.

«Цены для остальных категорий посетителей останутся прежними», — заверили в зоопарке.

Повышение стоимости связано с ростом цен на корма для животных и другие необходимые расходы.

«Средства, полученные от продажи билетов, используются для улучшения условий содержания животных и развитие зоопарка», — подытожили в пресс-службе Ленинградского зоопарка.