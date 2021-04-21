Париж, , 13:25 — REGNUM Французский карпулинговый сервис BlaBlaCar привлёк $115 млн инвестиций. Об этом 21 апреля сообщает издание vc.ru.

По данным СМИ, инвесторами сервиса стали компании VNV Global, Otiva J / F AB и FMZ Ventures. Благодаря вовлечению новых средств оценка стоимости BlaBlaCar увеличилась до двух миллиардов долларов.

Добавим, что инвестированные средства компания направит на сохранение текущих темпов роста. В России же часть этих денег поможет развить направление BlaBlaCar по продаже автобусных билетов.

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