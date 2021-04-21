Москва, , 12:43 — REGNUM В России будут построены ещё 1300 новых школ для одного миллиона детей, заявил 21 апреля президент страны Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию.

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Глава государства подчеркнул, что «школа была и будет для ребят вторым домом, который должен стать уютным и современным».

«До конца 2024 года построим не менее 1300 новых школ, в которых будет учиться не менее миллиона ребят. Также закупим не менее 16 тысяч школьных автобусов», — отметил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию. В нём глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и предложения по реализации основных задач.

Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» с участием членов правительства РФ, депутатов и сенаторов, а также глав регионов.