Москва, , 12:43 — REGNUM Единовременно выплатить по 10 тыс. рублей следует родителям всех российских школьников, в том числе — будущих первоклашек. Об этом заявил президент России Владимир Путин 21 апреля в послании Федеральному собранию.

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Он отметил, что пока в России не восстановились рынок труда и реальные доходы граждан, пострадавшие из-за пандемии коронавируса. Потому семьи школьников следует снова поддержать деньгами.

«Поэтому предлагаю единовременную выплату по 10 тысяч рублей на всех школьников. И распространить эту меру на будущих первоклашек, которые в этом году только пойдут в школу», — сказал Путин.

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