Астрахань, , 12:41 — REGNUM В Астраханской области 21 апреля подтверждено 65 новых случаев заражения коронавирусом — на восемь меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 32 тыс. 299 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 325 человек.

За весь период 714 человек скончались. Два летальных случая подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,99.