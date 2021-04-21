Сеул, , 12:43 — REGNUM Правительство Южной Корее намерено оказать в текущем году поддержку участникам госпрограммы «Цифрового нового курса», выделив 105 млрд вон (~$94 млн). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий.

По их словам, помощь получат предприятия, работающие в области технологий связи 5G и искусственного интеллекта.

В связи с этим, представители министерства подписали меморандум о взаимопонимании с Корейской ассоциацией операторов связи (KTOA), Корейской ассоциацией венчурного капитала (KVCA) и Ассоциацией инвесторов в области ИКТ.

Стороны договорились совместными усилиями поддерживать технологические стартапы и небольшие компании в рамках вышеуказанной госпрограммы. Инвестиционный фонд будет создан за счёт средств министерства и Корейской ассоциации операторов связи.