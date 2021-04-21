Благовещенск, , 12:41 — REGNUM Четыре нежилых и два жилых дома загорелись в селе Свободный Труд Шимановского района Амурской области, в настоящее время пожар локализован, его тушение осложняет сильный ветер. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«На территории села Свободный Труд Шимановского района огнеборцы ликвидируют крупный пожар. По предварительной информации, произошло возгорание деревянного нежилого дома, от которого, в результате сильных порывов ветра, произошел переход огня на четыре нежилых и два жилых дома», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в результате возгорания нет погибших и пострадавших и отмечается, что в 15:55 (09:55 мск) пожар локализован.

Кроме этого, указывается, что в работах по тушению пожара задействованы сотрудники пожарно-спасательного подразделения Шимановского района, группировка из Благовещенска, пожарные села Новогеоргиевка, добровольцы, а также к месту возгорания едут пожарно-спасательные подразделения городов Свободный, Циолковский, Белогорск и Благовещенск.

«Для проведения авиаразведки будет применяться беспилотная авиация. Огнеборцы предпринимают все усилия для недопущения дальнейшего распространения огня», — также добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Пензенской области по факту смерти трех человек в результате пожара возбудили уголовное дело.