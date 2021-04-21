Москва, , 12:40 — REGNUM Правительству России нужно выработать эффективный механизм регулирования цен без директивного управления. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин на послании Федеральному посланию РФ.

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«Сейчас мы столкнулись с ростом цен, который съедает доходы граждан. Неотложные решения, конечно, приняты. Но полагаться исключительно точечные, по сути директивные меры, конечно же, нельзя. Мы помним, к чему это приводит ещё в 90-е, в конце 80-х годов — к пустым полкам. Так было в конце 80-х годов», — заявил Путин.

«Сейчас же даже на пике эпидемии мы такого не допустили», — указал он.

Президент отметил, что задача правительства состоит в том, чтобы сформировать долговременные условия, которые с помощью рыночных механизмов смогут «гарантировать качественное насыщение внутреннего рынка».

«Никто не говорит, что мы директивно цены будем устанавливать. Не надо здесь тень на плетень наводить и всех пугать. Есть рыночные механизмы регулирования, нужно их использовать только вовремя и в том объёме, который необходим и соответствует ситуации в экономике и социальной сфере», — указал президент.