Москва, , 12:40 — REGNUM Необходимо предоставить бесплатную высокотехнологическую медпомощь детям, заявил президент РФ Владимир Путин 21 апреля в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.

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По его словам, для помощи гражданам в ближайшие три года в села поступят дополнительно 5 тыс. машин скорой помощи.

При этом Путин отметил, всю систему здравоохранения России нужно выстроить на новой технологической базе. Проблемы здравоохранения будут обсуждаться на заседании Госсовета.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин выступает с 17-м ежегодным посланием Федеральному собранию. Следят за выступлением 87% жителей России.