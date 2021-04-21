Приштина, Сербия, 21 апреля, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден обратился к главе Косово Вьосе Османи с поздравительным письмом по случаю ее вступления на новый пост 5 апреля. Об этом сообщило 20 апреля албанское новостное агентство Telegrafi.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Косово

В письме главы США подчеркивается, что его страна поддерживает продолжение диалога между Косово и Сербией, главным смысловым элементом которого должно стать взаимное признание, а целью — заключение всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений.

Нормализация отношений с Сербией названа необходимым условием для того, чтобы Косово «реализовало потенциал интеграции в евроатлантические институты».

Байден подчеркнул, что для этого необходима «гибкость и трудные компромиссы», однако США поддержат Приштину в каждом ее шаге.