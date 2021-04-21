Улан-Удэ, , 12:38 — REGNUM Замглавы следственного управления СКР по Бурятии Сергей Базаров посетил 12-летнего мальчика, которого ранее избили четверо взрослых мужчин и женщин. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, он лечится в Детской республиканской клинической больнице.

Ранее школьник вступился за деда, у которого пьяные соседи выпрашивали деньги на покупку спиртного. В отместку те поймали его в коридоре, жестоко избили и украли 1 тыс. рублей. В настоящее время состояние мальчика оценивается, как удовлетворительное.

Представитель СК подарил ребёнку планшет, купленный сотрудниками управления и рассказал об образовательных учреждениях Следственного комитета. По мнению Сергея Базарова, качества мальчика позволят ему стать хорошим следователем.

«Поэтому заместитель руководителя предложил маленькому собеседнику подумать о поступлении в Кадетский корпус Следственного комитета для дальнейшего получения специальности», — отметили в управлении.

Напомним, в отношении нападавших возбуждено уголовное дело за разбойное нападение. В настоящее время все они заключены под стражу. Как сообщало ИА REGNUM, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить храброго мальчика к награде.

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