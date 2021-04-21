Джакарта, , 12:38 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо отправился с визитом в промышленную зону в Батанге на Яве, сообщает Kompas.

Глава государства заявил, что этот район будет использоваться для различных промышленных предприятий, одной из которых является стекольная промышленность.

«Произойдет прорыв, прорыв в стекольной промышленности. Возможно, это будет крупнейшая стекольная промышленность в Юго-Восточной Азии», — отметил глава государства.

Джоко Видодо выразил надежду, что промышленный район Батанг принесет пользу обществу и сможет стимулировать экономический рост в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в Торгово-промышленной палате Индонезии заявили, что программа взаимной вакцинации начнется в мае 2021 года.

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