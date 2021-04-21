Москва, , 12:36 — REGNUM В России необходимо обеспечить безусловное исполнение решений по взысканию алиментов, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

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«Ну, это проблема, к сожалению, у нас в стране. Эта процедура не должна унижать человека. Все вопросы нужно решать преимущественно удалённо. И главное — в интересах пострадавшей стороны. Мама с малышом на руках, а именно так чаще всего и происходит, не должна обивать пороги инстанций, собирать справки», — сказал он.

Путин поставил задачу выстроить систему межведомственного взаимодействия, «в том числе с банками, чтобы обеспечить безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов».