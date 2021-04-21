Кишинёв, , 12:38 — REGNUM В Кишинёве 21 апреля загорелся склад с краской, из-за чего возникла угроза взрыва. Об этом сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Молдавии.

Сообщается, что в пожарную службу о возгорании сообщили в 07:19 по местному времени (08:19 мск). Загоревшийся склад находится одной из центральных улиц столицы — Каля Басарабией.

«Для локализации и ликвидации пожара был мобилизован весь гарнизон муниципалитета Кишинев. Была угроза взрыва, поскольку краска — это легковоспламеняющийся материал. Пожарные организовали работу так, чтобы не подвергать опасности себя и граждан», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на тушение пожара потребовалось полтора часа. Огонь тушили 60 человек, использовалось 15 единиц спецтехники.