Рим, , 12:36 — REGNUM Итальянское тюнинг-ателье Ares Design представило новую версию суперкара Panther ProgettoUno 2021 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Panther ProgettoUno — это современный вариант DeTomaso Pantera, собранный на основе Lamborghini Huracan. Новинка оснащена спецверсией коробки передач с механизмом переключения скоростей с искусственным замком (Leva Cambio Manuale Elettroattuata).

Также для покупателей доступна механическая трансмиссия с электрическим приводом, которая функционирует как секвентальная коробка передач, но со стандартной H-образной схемой переключения рукоятки.

Кроме того, специалисты ателье модернизировали систему выхлопа. Теперь она имеет три режима работы: Corsa, Strada и Pista.

«Новая коробка передач дает водителю возможность насладиться тем, что по сути является ручным управлением, со всеми острыми ощущениями от вождения суперкара, в то время как модернизация выхлопной системы подарит водителю потрясающий звук, который можно увеличивать или уменьшать по желанию», — передаёт пресс-служба слова технического директора Ares Design Андреа Донати.

Ранее американская тюнинговая компания 7 Designs представила пакет Aria для готовящегося к продаже суперкара Maserati MC20. В общей сложности планируется выпуск 25 тюнинг-пакетов для данного авто. В компании отметили, что набор доработок создан для придания экстерьеру суперкара «гоночной ДНК».

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