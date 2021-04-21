Тамбов, , 12:35 — REGNUM В Тамбовской области 21 апреля подтверждено 60 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на два меньше, чем было выявлено сутками ранее.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Всего в области были зарегистрированы 31 тыс. 42 носителя вируса.

После выздоровления был выписан 28 тыс. 461 пациент, в том числе 178 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 453 человека. Два новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.