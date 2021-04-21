Москва, , 12:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин призвал поддержать семьи, где мать или отец в одиночку воспитывают ребенка.

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«Нужно поддержать семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребёнка, и в свидетельстве о рождении не указан один из родителей, либо родители разведены, и один имеет право на алименты. С 1 июля на детей от 8 до 16 лет в таких семьях выплатят в среднем 5650 рублей», — сказал глава государства в послании Федеральному собранию.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию. В нём глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и предложения по реализации основных задач.

Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» с участием членов правительства РФ, депутатов и сенаторов, а также глав регионов.