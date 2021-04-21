Кондрово, Калужская область, 21 апреля, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Прокурор Калужской области Константином Жиляковым принял меры по защите жилищных прав сироты, получившего непригодную для жилья квартиру. Об этом 21 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Prokuror-kaluga.ru Прокурор области Константин Жиляков посетил учреждение для детей-сирот в Дзержинском районе

Ранее житель Калужской области, который не имел родительского попечения с момента лишения его матери родительских прав, был включен в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. В ноябре 2019 года министерство труда и социальной защиты Калужской области исключило молодого человека из данного списка в связи со смертью матери, оставившей в наследство сыну своё жилье. Между тем в 2016 году в квартире произошел пожар, и она находится в неудовлетворительном состоянии. По протесту прокуратуры области приказ министерства отменен, и сирота включен в список на получение жилья.

По заключению межведомственной комиссии по оценке муниципального жилищного фонда города Кондрово и сельских поселений Дзержинского района Калужской области жилое помещение сироты признано подлежащим капитальному ремонту. Прокуратура Дзержинского района в судебном порядке обязала администрацию муниципального образования провести ремонт. Разработана смета на сумму 676 тыс. рублей, осуществляется подготовка к ремонтным работам. Кроме того, прокуратурой внесено представление главе администрации района в связи с отсутствием контроля со стороны органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних Дзержинского района за использованием и сохранностью их жилья.