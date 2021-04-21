Москва, , 12:39 — REGNUM Работающие молодые женщины должны получать оплату за больничный по уходу за ребёнком в размере 100% заработка. Об этом заявил президент России Владимир Путин21 апреля в послании Федеральному собранию.

Следите за развитием событий в трансляции: «Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию – все новости»

Глава государства обратил внимание на то, что на сегодняшний день оплата больничного по уходу за ребёнком зависит от трудового стажа. Это значит, что молодые женщины получают заметно меньше.

«Нужно сделать так, чтобы такой больничный с ребёнком до 7 лет оплачивался на 100% от зарплаты», — подчеркнул Путин.

Он также предложил выплачивать более 6 тыс. рублей в месяц беременным женщинам, вставшим на медицинский учёт на раннем сроке.

Читайте также: Путин пообещал селу ещё 5 тыс. машин скорой помощи