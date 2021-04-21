Варшава, , 12:34 — REGNUM 21 апреля министерство здравоохранения Польши опубликовало на своей странице в соцсети Twitter новые данные о числе новых выявленных случаев заражения за последний сутки в республике. Так, зафиксировано 13 926 новых случаев. Скончались с диагнозом COVID-19 еще 740 человек.

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«Данные цифры подтверждают тенденцию последних двух недель, которая говорит о том, что пик заболеваемости во время третьей волны пандемии коронавируса пройден. На протяжении последней недели в сутки регистрируется не более 20 тысяч новых заражений», — говорится в сообщении.

В целом, по состоянию на 21 апреля, в Польше подтверждены более 2,7 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией, а также около 63 тысяч летальных исходов тех, кто заразился SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые о преодолении пика третьей волны пандемии в Польше заявил 9 апреля заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска. Позже это подтвердил министра здравоохранения Адам Недзельский.