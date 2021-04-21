Москва, , 12:34 — REGNUM Президент России Владимир Путин предложил до конца 2021 года продлить программу возврата 20% затрат на туристические поездки. Об этом он заявил в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.

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«Для детей размер туристического кешбэка должен составить 50%. Родителям будут возвращать половину стоимости путевки детей в летние лагеря.

Для студентов нужно ввести льготное проживание в кампусах и общежитиях», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин выступает с 17-м ежегодным посланием Федеральному собранию. Следят за выступлением 87% жителей России.