Симферополь, , 12:33 — REGNUM Движение транспорта на отдельных улицах Симферополя будет перекрыто 3, 5 и 7 мая в связи с репетицией парада ко Дню Победы, сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, будет перекрыто движение транспортных средств с 18:00 до 24:00 часов 3 мая, с 18:00 до 24:00 часов 5 мая и с 07:00 до 11:30 часов 7 мая по проспекту Кирова (на участке от пл. Амет-Хана Султана до пл. Куйбышева включительно), по улице Севастопольской (на участке от перекрестка ул. Севастопольской и ул. Козлова до пересечения ул. Севастопольской и пр. Кирова), по улице Турецкая (в районе пересечения с улицей Сергеева-Ценского) и улице Пушкина (в районе пересечения с ул. Самокиша).

На данный участках в указанный период будет запрещена также и парковка транспортных средств, на месте будут дежурить эвакуаторы.