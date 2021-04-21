Красное Село, Санкт-Петербург, 21 апреля, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Жители Красного Села (входит в состав Санкт-Петербурга) почти месяц просили восстановить работу выключенного из-за неполадок светофора на Гатчинском шоссе, пока на этом месте не произошло ДТП, в ходе которого была сбита девочка-подросток.

Группа в «ВК» «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» В Красном Селе из-за выключенного светофора под колеса машины попал ребенок

Как сообщили 21 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, наезд на ребенка-пешехода произошел 21 апреля у дома 7 по Гатчинскому шоссе в Красносельском районе Петербурга. В зоне нерегулируемого пешеходного перехода, где несколько недель не работает светофор, автомобиль Ford Focus наехал на 15-летнюю девочку.

«Несовершеннолетняя с травмами средней степени тяжести была доставлена в медучреждение. По факту ДТП проводится проверка», — уточнили в Главке МВД.

Добавим, 21 марта 2021 года сотрудники ГУ «ДОДД» отключили светофор после того как непосредственной близости от него, предположительно, от удара током погиб щенок.

«Я на протяжении месяца звонила куда только можно ! В «004» сказали, звоните в дорожные службы, там сказали пишите жалобы … Пока не собьют кого-то не сделают ! В «Ленэнерго» посылаюсь в дорожные службы СПб», — написала в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» в одной из социальных сетей местная жительница Марина Н.